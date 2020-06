Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Wellendingen/RW) Verlorene Ladung führt zu Auffahrunfall 4.6.20, 14 Uhr

Wellendingen (ots)

Weil ein gefüllter Sack zwischen Wellendingen und Wilflingen auf der Straße lag und sie wegen Gegenverkehr nicht ausweichen konnte, musste eine 73-jährige VW-Fahrerin am Donnerstagmittag stark abbremsen. Eine 83-jährige Mercedes-Fahrerin, die ihr hinterherfuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten, weswegen sie mit ihrem Auto ins Heck des VW-Polo krachte. Durch den Unfall entstand am Mercedes ein Schaden von 7.000 Euro. Den Schaden am Polo schätzt die Polizei auf 4.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die VW-Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Rückenverletzungen zu, weswegen sie vom Rettungsdienst in eine Klinik verbracht werden musste.

