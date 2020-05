Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Einbeck (ots)

37586 Dassel, Hermannstraße

Dassel (dö) - Am 09.05.2020, gegen 07:45 Uhr kam es an der genannten Örtlichkeit zu einem Verkehrsunfall. Eine 61-jährige Autofahrerin kam aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab und stieß dort mit zwei, am Fahrbahnrand geparkten, Pkw zusammen. Die verursachende Fahrzeugführerin wurde durch den Verkehrsunfall nicht verletzt. An allen drei Pkw entstand ein geschätzter Sachschaden von 16.800 Euro.

