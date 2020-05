Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw entwendet

Northeim (ots)

37154 Northeim - Hohnstedt, Hannoversche Straße, Samstag, 09. Mai 2020, 02:30 Uhr bis 08:30 Uhr,

Northeim (Gro)

Im o.g. Tatzeitraum wurde von einem Grundstück in der Hannoverschen Straße in Hohnstedt ein dunkelblauer BMW 520D Touring entwendet. Das Grundstück befindet sich am Ortseingang in Rtg. Edesheim. Der BMW wurde erstmalig im Jahr 2007 zugelassen. Der Entwendungsschaden wird auf ca. 3.500 Euro geschätzt. Zumindest vor der Tat befanden sich am Pkw die Kennzeichenschilder NOM-SH 534. Mögliche Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im oben genannten Tatzeitraum oder auch in den Nachtstunden zuvor gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Northeim (Tel. 05551-70050) zu melden.

