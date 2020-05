Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfall

Einbeck (ots)

37574 Einbeck, Sülbecksweg

Einbeck (dö) - Am 08.05.2020, gegen 20:50 Uhr, kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw einer 58-jährigen Verkehrsteilnehmerin und einem, an der Leine geführten, Hund. Der Hund lief auf die Fahrbahn, es kam zu dem Zusammenstoß, wodurch der Hund am Unfallort verstarb. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

