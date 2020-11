Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Vermisster Senior gefunden - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am Freitagnachmittag (13.11.2020) ist ein 82-jähriger Senior aus seiner Heimstatt am Siegener Heidenberg verschwunden. Die Suche nach dem Mann zog sich über Stunden hin. Erst der Einsatz einer Drohne brachte den Erfolg. Der Vermisste wurde gefunden und versorgt. An der Suche waren auch ehrenamtliche Helfer der DLRG beteiligt.

