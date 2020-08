Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: Erneut Wäsche gestohlen

Landau (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag wurde in Landau erneut Wäsche von einer Terrasse entwendet. In diesem Fall wurde in der Lazarettstraße in der Zeit zwischen dem 09.08.2020, 22 Uhr und dem 10.08.2020, 12 Uhr ein Bikini entwendet. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können werden gebeten sich telefonisch unter 06341/ 2870 oder per Mail an pilandau@polizei.rlp.de an die Polizeiinspektion Landau zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Landau

Michaela Mack

Telefon: 06341-287-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell