Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Landau und der Kriminalinspektion Landau

Landau (ots)

Landau - Nach dem Brand eines Einfamilienhauses am Sonntagnachmittag in der Straße Im Steingebiß in Landau wurde der Brandort heute durch Beamte der Kriminalpolizei und einem Brandsachverständigen begangen. Nach erster Einschätzung brach der Brand im Bereich des Außenkamins aus, als dieser durch eine berechtigte Person bedient wurde. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern weiterhin an.

