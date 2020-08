Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau: alkoholisiert am Steuer

Landau (ots)

1,15 Promille ergab der Atemalkoholtest eines Autofahrers, der Montag- auf Dienstagnacht von der Polizei in Landau kontrolliert wurde. Der 40-Jährige war gegen 00:30 Uhr in der Weißenburger Straße in Landau in eine Verkehrskontrolle geraten. Hierbei stellten die Beamten Alkoholgeruch bei dem Fahrer fest. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Gegen den 40-Jährigen wurde aufgrund des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt ein Strafverfahren eingeleitet.

