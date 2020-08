Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Annweiler - Ladendiebe gefasst

Annweiler (ots)

Am Montag, den 10.08.2020, entwendeten zwei Männer in einem größeren Markt in Annweiler gegen 19:00 Uhr zwei Packungen Mund-Nasen-Schutzmasken. Die beiden Täter wurden jedoch von einem Mitarbeiter des Marktes ertappt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Auch ein Versuch des einen Ladendiebes, durch ein Fenster zu flüchten, scheiterte. Da die beiden 24- und 34-jährigen Beschuldigten zudem alkoholisiert waren, wurden diese durch die eintreffenden Polizeibeamte in Folge einer Blutentnahme zugeführt. Die Ladendiebe erwartet nunmehr eine Strafanzeige wegen Diebstahls.

