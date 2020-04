Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Lagerfeuer gelöscht; Kellereeinbruch angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Hohe Steinert Am gestrigen frühen Abend, gegen 18:50 Uhr, entzündeten zwei Lüdenscheider (33 und 34 Jahre alt) ein offenes Feuer in einem dortigen Waldgebiet. Nachdem das Feuer ordnungsgemäß gelöscht worden war erhielten die beiden Personen einen Platzverweis und müssen sich nun wegen Herbeiführen einer Brandgefahr verantworten. Zur Motivlage können bislang keine Angaben gemacht werden.

Kellereinbruch Über Ostern brachen unbekannte Täter zwei Vorhängeschlösser eines Kellers in einem Mehrfamilienhaus an der Bromberger Straße auf. Die Diebe nahmen diverse Nahrungsmittel und einen Sack mit Pfandflaschen mit. Hinweise an die Polizei in Lüdenscheid erbeten.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 oder 1221

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell