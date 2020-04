Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kellereinbrecher vor Mitternacht aktiv

Kierspe (ots)

Am 13.04.2020, gegen 23:50 Uhr, konnte eine Nachbarin Licht im Keller eines Hauses an der Osemundstraße feststellen. Da sie den Eigentümer im Keller wähnte, machte sie sich keine weiteren Gedanken. Am Morgen des 14.04.2020 wurde dann jedoch festgestellt, dass eine Scheibe des Kellerfensters eingeschlagen war. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen und/oder Fahrzeugen in der Nacht zum Dienstag im Bereich des Bahnhofs Kierspe nimmt die Polizei in Meinerzhagen entgegen. Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

