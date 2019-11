Polizei Mettmann

POL-ME: Vermutlich technischer Defekt verantwortlich für Wohnungsbrand im Ratinger Zentrum - Ratingen - 1911004

Mettmann (ots)

Wie die Feuerwehr Ratingen bereits berichtete (siehe Pressemeldung unter folgendem Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/70701/4421226), brannte es am Freitag (01. November 2019) in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Reinaldstraße in Ratingen.

Gegen 22:20 Uhr alarmierte eine Zeugin die Feuerwehr, da sie starken Brandgeruch wahrnahm. Die Feuerwehr erschien zeitnah und brachte den Brand unter Kontrolle. Glücklicherweise befanden sich keine Personen in der Wohnung und es wurde niemand verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen geht die Polizei von einem technischen Defekt aus, der den Brand auslöste. Die Ermittlungen dazu dauern noch an. Es entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro.

