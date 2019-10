Polizei Münster

POL-MS: Kinder am Fahrbahnrand - Mit 96 Stundenkilometern bei erlaubten 50 Stundenkilotern unterwegs

Münster (ots)

Obwohl deutlich erkennbar Kinder am Fahrbahnrand standen, ist gestern (08.10.19) eine 25-jährige Frau mit ihrem Auto auf der Straße Oberort mit 96 km/h statt der dort erlaubten 50 km/h gefahren.

Erkenntnisse der Polizisten sowie Hinweise der Anwohner zeigen, dass dort des Öfteren die Geschwindigkeit überschritten wird. Bei einer wiederkehrenden Geschwindigkeitskontrolle an dortiger Stelle war die 25-Jährige nahezu doppelt so schnell unterwegs, als erlaubt. Sie muss nun mit zwei Punkten in Flensburg, einem dreistelligen Bußgeld und einem Monat Fahrverbot rechnen.

