Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Scheibenhardt

Pfalz - Fahrt unter Drogeneinfluss

Scheibenhardt / Pfalz (ots)

Am Sonntag, dem 09.08.2020, um 04.25 Uhr, wurde ein 26-jähriger Franzose mit seinem Auto am Grenzübergang Bienwald in Richtung Kandel von Beamten der Bundespolizei einer Kontrolle unterzogen. Hierbei stellten sie fest, dass der junge Mann drogentypische Auffälligkeiten aufwies und verständigten zur weiteren Sachbearbeitung die Landespolizei. Beamte der Polizeiinspektion Wörth führten einen Drogentest durch, der positiv hinsichtlich des Konsums von Cannabisprodukten verlief. Nicht nur beim Fahrzeugführer, der wegen Fahren unter Drogeneinfluss angezeigt wird, sondern auch bei seinen 19- und 20-jährigen , französischen Mitfahrern konnten geringe Mengen Cannabis aufgefunden werden. Alle drei werden wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz angezeigt.

Rückfragen bitte an:

Franz Heintz

Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de





