Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, Ebersteinburg - Tasche lockt Dieb

Baden-Baden, Ebersteinburg (ots)

Eine im Fußraum der Beifahrerseite abgestellte Einkaufstasche war wohl so verlockend, dass ein bislang unbekannter Täter in einen silberfarbenen Golf einbrach. Das Auto war am Sonntag zwischen 13 und 15:15 Uhr auf einem Waldparkplatz am Battertweg abgestellt. Nach dem Einschlagen der rechten Seitenscheibe gelang es die braune Ledereinkaufstasche zu entwenden. In der Tasche befanden sich lediglich ein paar Kleinutensilien. Der Schaden von circa 500 Euro übersteigt bei weitem den Wert des Diebesguts.

