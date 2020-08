Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrzeugbrand vor der Haustür

Dörrenbach (ots)

Unmittelbar vor der Haustür eines Wohnanwesen in der Schulstraße geriet gegen 11:00 Uhr, aus noch ungeklärter Ursache, ein Fahrzeug in Brand. Im Motorraum eines Toyota Kleinwagen, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. An der Fahrzeugfront entstand hierbei ein Sachschaden von geschätzten 1000,-EUR. Die Feuerwehr Dörrenbach hatte den Brand schnell gelöscht.

