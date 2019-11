Polizei Steinfurt

POL-ST: Unfallflucht

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (27.11.2019) ist auf der Bachstraße, auf Höhe des Kindergartens, ein Pkw beschädigt worden. In der Zeit von 11.00 Uhr bis 11.40 Uhr stand der blaue VW Multivan auf dem rechten Parkstreifen. In dieser Zeit wurde das Fahrzeug am linken Außenspiegel beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Der Verursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

