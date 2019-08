Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Einbruch in Prüfgesellschaft für Kraftfahrzeuge; Zeugen dringend gesucht

Mannheim (ots)

Unbekannte Täter drangen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in die Büroräume einer Prüfgesellschaft für Kraftfahrzeuge in der Marie-Curie-Straße im Stadtteil Rheinau ein, flexten zwei Tresore auf und entwendeten neben mehreren hundert Euro auch 200 Prüfplaketten.

Der Gesamtschaden lässt sich noch nicht näher beziffern.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Norbert Schätzle

Telefon: 0621 174-1102

E-Mail: mannheim.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell