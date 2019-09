Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Schwarzer Audi RS 5 entwendet

Mönchengladbach (ots)

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht von Montag auf Dienstag (16./17.9.2019) zwischen 21.30 Uhr und 08.30 Uhr in Mönchengladbach-Hockstein am Hotel Elisenhof (Klusenstraße) einen schwarzen Audi RS5 mit dem Ortkennzeichen WIL entwendet. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Hinweise erbeten an Telefon 02161-29-0.(wr)

