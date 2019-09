Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sexueller Missbrauch eines Kindes - Unbekannter Mann zeigte sich Kind in schamverletzender Weise

Mönchengladbach (ots)

Ein bislang unbekannter Exhibitionist hat am Sonntag (15.9.), gegen 18.00 Uhr, in Mönchengladbach, Hephataallee/Karl-Jakszt-Weg ein 12-jähriges Mädchen angesprochen und sich dem Kind in schamverletzender Weise gezeigt. Das Mädchen ergrifft die Flucht, ohne dass der Täter ihm folgte. Er wird wie folgt beschrieben: 30-40-jähriger Mann, ca 1,75m groß, dünn, schware, an den Seiten graue Haare, kurer Bart. Bekleidung: schwarze Jogginghose, schwarzer Pullover, schwarze Schuhe. Die Polizei fragt: Wer kann sachdienliche Hinweise geben? Polizei Mönchengladbach: 02161-29-0.(wr)

