Polizei Lippe

POL-LIP: Horn Bad Meinberg, Ahornweg; Versuchter Einbruchdiebstahl, mit anschließender Festnahme.

Lippe (ots)

In der Nacht von Samstag auf den Sonntag (30./31.05) beobachtete ein aufmerksamer Zeuge einen verdächtigen Mann, der in Hofeinfahrten und Gärten herumschlich. Dieser konnte durch die Polizei angetroffen und überprüft werden. Da gegen diesen ein Haftbefehl bestand, wurde er festgenommen und zunächst in das Polizeigewahrsam verbracht.

Im Nachhinein konnten im Bereich des Ahornweg ein versuchter Einbruch in eine Gartenlaube und der Diebstahl von Werkzeug aus einer unverschlossenen Garage festgestellt werden.

