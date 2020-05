Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Betrunken mit Messer zugestochen

53894 Mechernich (ots)

Donnerstagmittag (13.25 Uhr) kam es zum wiederholten Mal zu verbalen Streitigkeiten zwischen zwei Männern im Alter von 26 und 51 Jahren. Am Tattag stand der 51-jährige Mechernicher sitzend in seinem Pkw vor seiner Wohnanschrift "In der Hardt". Er hatte das Seitenfenster geöffnet. Der 26-Jährige trat an den Pkw heran. Es kam zu verbalen Auseinandersetzungen zwischen den beiden Männern. In dessen Verlauf schlug der 26-jährige Nachbar den im Fahrzeug sitzenden Mann mit einem Faustschlag ins Gesicht. Mit einem zuvor aus der Garage genommenen Küchenmesser (25 cm lang) stach er zweimal auf den Oberkörper seines Opfers ein. Glücklicherweise kam es dadurch nur zu oberflächigen Verletzungen. Danach flüchtete der Angreifer. Polizeibeamte konnten den Flüchtigen auf der Rathergasse erkennen. Er wurde festgenommen. Das benutzte Messer trug er dabei im Hosenbund. Den Tatvorwurf räumte er ein. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Es wurde eine entsprechende Strafanzeige gefertigt. Nach Klärung des Sachverhaltes wurde er nach seiner Ausnüchterung entlassen.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-90209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell