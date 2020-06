Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Rischenau, Lügder Straße; Auffahrunfall mit mehreren Beteiligten und zwei Leichtverletzten.

Lippe (ots)

Am Freitagnachmittag, um 16:50 Uhr, beabsichtigte ein 54-jähriger Landwirt aus Lügde, mit seinem Ford Mondeo nach links auf seine Grundstückszufahrt abzubiegen. Hierzu hielt er an, weil er dem Gegenverkehr Vorrang gewähren musste. Ein nachfolgender 18-jähriger, ebenfalls aus Lügde, hielt mit seinem VW Passat hinter dem Abbiegenden. Ein dann nachfolgender, 55-jähriger Lügder, ebenfalls mit einem VW Passat, war nicht so aufmerksam, versuchte im letzten Moment in einen Straßengraben auszuweichen und fuhr trotzdem mit hoher Geschwindigkeit auf die beiden stehenden Fz. auf. Er schob diese zusammen und überschlug sich mit einem Pkw. Der 54-jährige Landwirt und der verur¬sachende Passatfahrer wurden bei dem Unfall jeweils leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10000 Euro.

