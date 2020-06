Polizei Lippe

POL-LIP: Lügde-Elbrinxen, Auf der Rothe; Kind stürzt aus einem Küchenfenster

Lippe (ots)

Am Freitag, gegen 15:00 Uhr, in der Straße "Auf der Rothe", in Lügde, lief in einer Wohnung im 1. Stock ein knapp 2-jähriges Kind vor der Mutter weg und stürzte unmittelbar danach aus dem offenen Küchenfenster. Durch sofort verständigte Rettungskräfte wurde vorsorglich der Rettungshubschrauber alarmiert und das Kind in das Klinikum Gilead/Bielefeld eingeliefert. Das Kind hatte Glück im Unglück und wurde mit einem Beinbruch nicht lebensgefährlich verletzt.

Pressekontakt:

Polizei Lippe

Leitstelle



Telefon: 05231/609-1222

Fax: 05231/609-1299

https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell