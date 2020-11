Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Nach Brand in Eiserfeld: Teile des Hauses nicht mehr bewohnbar - #polsiwi

Siegen (OT Eiserfeld)Siegen (OT Eiserfeld) (ots)

Nach dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Helsbachstraße am Samstagabend (14.11.2020) haben am heutigen Tag Brandermittler das Gebäude in Augenschein genommen. Am Samstagabend gegen 22:00 Uhr gerieten der Dachstuhl sowie das Dachgeschoss des Hauses in Brand. Der entstandene Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf einen sechsstelligen Eurobetrag. Teile des Wohnhauses sind nicht mehr bewohnbar.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern weiterhin an. Neben den polizeilichen Ermittlern wird ein Brandsachverständiger eingesetzt werden.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell