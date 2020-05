POL-ME: 48-Jähriger bei Fahrradunfall schwer verletzt - Ratingen - 2005033

Polizei Mettmann

Ein 48-jähriger Ratinger verletzte sich am Mittwochabend (06. Mai 2020) bei einer Fahrt auf einem BMX-Rad in Ratingen-Hösel so schwer, dass er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden musste.

Das war geschehen:

Gegen 20:40 Uhr übte ein 48-Jähriger in der Garageneinfahrt der Straße "Zum Isselstein" das Fahren auf einem BMX-Rad. Er hatte sich das Rad zuvor von einem Nachbarsjungen ausgeliehen, welcher ebenfalls das Fahren auf dem Rad geübt hatte.

Der Ratinger verlor bei seinen Fahrversuchen unerwartet das Gleichgewicht und stürzte rückwärts zu Boden. Die herbeigerufenen Rettungssanitäter behandelten den 48-Jährigen erstmedizinisch. Aufgrund der Schwere der Verletzungen musste der Ratinger jedoch stationär in ein Krankenhaus aufgenommen werden.

Die hinzugezogenen Polizeibeamten fertigten einen Unfallbericht.

