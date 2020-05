Polizei Mettmann

POL-ME: Fahrradfahrer schwer verletzt nach Kollision mit Fußgängerin - Mettmann - 2005030

Mettmann (ots)

Am Mittwoch (06. Mai 2020) kam es in Mettmann zu einem Unfall zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin. Dabei wurde der Fahrradfahrer schwer verletzt und die Fußgängerin leicht.

Gegen 20:05 Uhr befuhr ein 63 Jahre alter Mann aus Mettmann mit seinem Fahrrad den Radweg der Bahnstraße in Richtung Talstraße. Zum selben Zeitpunkt kam eine 23-Jährige Fußgängerin aus Mettmann aus entgegengesetzter Richtung und wich, um anderen Passanten Platz zu machen, auf den Radweg der Bahnstraße aus. Der 63-jährige Radfahrer, der augenscheinlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war, kam dann ins Schwanken, als er der 23-Jährigen ausweichen wollte. Der Fahrradlenker kam in Berührung mit der Fußgängerin und der Mann stürzte zu Boden. Dabei wurde der Mann schwer verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb.

