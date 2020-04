Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Ein weiterer Diebstahl beim Einkaufen - erneut hing der Einkaufsbeutel am Einkaufswagen und die Wertsachen sind weg - Polizei prüft mögliche Tatzusammenhänge

Wilhelmshaven (ots)

Am Donnerstagmittag, 16.04.2020, kam es zu einem weiteren Diebstahl einer Geldbörse, der sich in einem Verbrauchermarkt in der Friedenstraße ereignet hat. Dort wurde der Einkäuferin der Einkaufsbeutel, den sie zuvor an den Griff des Einkaufswagens befestigte entwendet. In dem Einkaufsbeutel haben sich ihr Autoschlüssel sowie das Portmonee samt Inhalt befunden. Wie die Polizei bereits gestern (16.04.2020) mitteilte, kam es am Mittwoch in der Mitscherlichstraße ebenfalls beim Einkaufen in einen Verbrauchermarkt zu einem Diebstahl, weil dort für einen kurzen Augenblick die Stofftasche unbeaufsichtigt blieb. Diesen nur kurzen Moment nutzte auch ein bislang unbekannter Täter für sich und entwendete aus den am Einkaufswagen hängenden Stoffbeutel die Geldbörse mit u.a. Bargeld, Ausweis und Kontokarte. Ob es sich um den gleichen Täter handelte, muss noch geprüft werden. Zur weiteren Aufklärung bittet die Polizei daher Zeugen, die verdächtige Personen in den Märkten sehen, sich unter der Rufnummer 04421/942-0 zu melden. "Geschulte Augen erkennen günstige Momente sofort und brauchen für die Wegnahme Ihrer Wertsachen nur wenige Sekunden!" warnt Andrea Papenroth, Pressesprecherin der Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland eindringlich davor, Wertsachsen unbeaufsichtigt zu lassen.

