Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Oberndorf am Neckar) Werbebanner beschädigt (03.-07.01.2020)

Oberndorf am Neckar (ots)

Ein unbekannter Täter beschmierte in der Zeit vom 03.01. bis 07.01. in der Neckarstraße im Bereich der Bahngleise ein Werbebanner mit schwarzer Sprühfarbe. Hierdurch entstand Sachschaden von mehreren hundert Euro. Personen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Oberndorf, Tel. 07423/8101-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell