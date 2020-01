Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Nenzingen) Zwei Verletzte infolge Rauchgasaustritts 12.01.2020

Orsingen-Nenzingen (ots)

Zwei verletzte Betriebsangehörige waren die Folge eines Rauchgasaustritts, der am Sonntagabend gegen 19.00 Uhr an einem Blockheizkraftwerk im Gewerbegebiet Hardt festgestellt wurde. Der Austritt des Rauchgases war auf ein beschädigtes Abluftrohr zurückzuführen. Da dies zunächst verkannt wurde, erlitten der 54-jährige Betreiber der Anlage und eine 51-jährige Mitarbeiterin eine Rauchgasintoxikation und mussten durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen des Polizeireviers Stockach zur Ursache des Rauchgasaustritts dauern an. Die Anlage wurde vorläufig außer Betrieb gesetzt.

