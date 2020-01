Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil)Exhibitionist nach kurzer Flucht gefasst 12.01.20

Rottweil (ots)

Ein seit November gesuchter Exhibitionist ist am späten Sonntagabend in Rottweil von der Polizei gefasst worden. Der bereits polizeibekannte Mann hatte sich abends in Rottweil aufgehalten, als zwei junge Frauen, vor denen er sich damals entblößte, ihn wiedererkannten. Als eine Polizeistreife eintraf, flüchtete der aus dem Kreis Tuttlingen stammende 51-Jährige zu Fuß quer durch die Altstadt. In einer Sackgasse nahmen ihn die Beamten nach kurzer Verfolgung schließlich vorläufig fest und verbrachten ihn zum Polizeirevier.

