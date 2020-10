Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Auto prallt gegen Baum

Recke (ots)

Bei einem Verkehrsunfall ist ein 23-jähriger Ibbenbürener auf der Ibbenbürener Straße schwer verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge stand er unter dem Einfluss von Drogen. Der junge Mann befuhr mit seinem grauen VW in Fahrtrichtung Recke, als er am Ausgang einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Er kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde er schwer verletzt. Der Ibbenbürener musste mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht werden. Dort wurde wegen Verdachts auf Fahren unter Drogeneinfluss eine Blutprobe entnommen. Den Sachschaden des Unfalls schätzt die Polizei auf rund 3500 Euro.

