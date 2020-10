Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Motorradfahrer schwer verletzt

Altenberge (ots)

Bei einem Alleinunfall ist am Freitag (09.10.2020) gegen 18.00 Uhr ein 25-jähriger Motorradfahrer aus Münster schwer verletzt worden. Der junge Mann war mit seiner blauen Suzuki auf der Hanseller Straße in Richtung Greven unterwegs, als er sich eigenen Angaben zufolge durch ein Tier erschreckte. Dabei kam er von der Straße ab, stürzte in einen Graben hinab, fuhr diesen wieder hinauf und blieb ab rechten Straßenrand liegen. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Motorrad wurde bei dem Unfall komplett zerstört. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf rund 8000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell