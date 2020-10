Polizei Steinfurt

POL-ST: Saerbeck, Brandstiftung

Saerbeck (ots)

In einem Waldstück an der Straße Südhoek haben Unbekannte am Donnerstagmittag (08.10.2020) einen vier Meter langen Baumstamm (Totholz) in Brand gesetzt. Polizei und Feuerwehr rückten zur Brandstelle aus, die sich etwa 200 Meter südlich von Südhoek 16 in einem bewaldeten Bereich befindet. Die Wehrleute konnten die betroffene Stelle schnell löschen. Der Stamm wurde ersten Erkenntnissen zufolge mit kleineren Holzteilen unterfüttert, um den toten Baum in Brand zu setzen. In den vergangen Wochen hatte es bereits ähnliche Brände in der Umgebung gegeben - unter anderem am Montag, 14.09.2020, in der Nähe von Südhoek 10. Dort stapelten Unbekannte gegen 20.00 Uhr mehrere Hölzer und entzündeten diese auf dem trockenen Laubboden. Es entstanden eine ein Meter hohe Flamme und Funkenflug. Das Feuer konnte ebenfalls gelöscht werden, bevor es sich ausbreitete. Die Polizei sucht nach Zeugen, die rund um die Brandstellen verdächtige Beobachtungen gemacht haben: Telefon 02572/9306-4415.

