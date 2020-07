Polizeiinspektion Neubrandenburg

POL-NB: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Reitbahnsee

Neubrandenburg (ots)

Am Samstag, den 18.07.2020 ist es gegen 21:15 Uhr am Reitbahnsee in Neubrandenburg zu einer Körperverletzung gekommen. Vier deutsche Jugendliche (weiblich - 16 Jahre und 3x männlich - 14, 18 und 18 Jahre alt) haben sich an der offiziellen Badestelle am Reitbahnsee aufgehalten, als die 16-Jährige von zwei fremden Frauen auf Grund ihrer Leibesfülle beschimpft und beleidigt wurde. Zudem drohten die Unbekannten damit, dass sie weitere Personen rufen würden, welche die Jugendlichen verprügeln würden. Als eine der unbekannten Frauen telefonierte, verließen die Jugendlichen den Strandbereich und gingen in Richtung Bushaltestelle. Plötzlich kamen von hinten zwei unbekannte Männer (TV 1+2) angelaufen, die den einen 18-Jährigen am Arm packten, mit der Hand mehrfach ins Gesicht schlugen und am Ende an den Hintern traten. Um eine weitere Konfrontation zu verhindern, gingen die vier Jugendlichen schneller in Richtung Bushaltestelle. Kurz vor der dortigen Bushaltestelle kam ein anderer unbekannter Mann (TV 3) von hinten angelaufen, spuckte der 16-Jährigen ins Gesicht und beleidigte sie mehrfach wegen ihrer Leibesfülle.

Die drei männlichen Tatverdächtigen können wie folgt beschrieben werden: TV1: ca. 1,80 m, weißes Shirt, TV2: ca. 1,80 m, lila Shirt, Lederjacke, dünne Statur, TV3: ca. 1,85 m, schwarze Stoffjacke, dicke Statur. Die drei Tatverdächtigen hatten alle einen Vollbart und waren zwischen 20-30 Jahre alt.

Zu den beiden Frauen, die die 16-Jährige vor der beschriebenen Körperverletzung beleidigt haben, kann nur gesagt werden, dass sie korpulent und schwarz gekleidet waren sowie ein ca. 8-12-jähriger Junge bei ihnen war.

Im Kriminalkommissariat Neubrandenburg wurden die Ermittlungen wegen der Körperverletzung und Beleidigung aufgenommen. Es werden Zeugen gesucht. Wer den Sachverhalt beobachtet hat, Angaben zu möglichen Tatverdächtigen oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, richtet diese bitte an die Polizei in Neubrandenburg unter 0395-5582 5224 oder im Internet unter www.polizei.mvnet.de.

