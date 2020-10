Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Diebstahl aus Firmenfahrzeug

Rheine (ots)

Unbekannte Täter haben sich in der Nacht zu Freitag (09.10.2020) zwischen 22.00 Uhr und 06.00 Uhr Zugang zu einem Firmenfahrzeug verschafft, das an der Pappelstraße in Dorenkamp geparkt war. Ersten Erkenntnissen zufolge manipulierten sie die Türschlösser, um in den VW-Transporter zu gelangen. Sie stahlen mehrere Werkzeuge, die überwiegend mit gelber Farbe markiert waren. Der Sachschaden liegt im vierstelligen Bereich. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 05971/938-4215 entgegen.

