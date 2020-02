Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Jugendlicher Radfahrer von PKW angefahren und verletzt - PKW flüchtet vom Unfallort

Celle (ots)

Gestern Abend (Mittwoch, 05.02.) gegen 19:40 Uhr wurde ein 14 Jahre alter Junge auf seinem Fahrrad von einem dunklen PKW angefahren. Der Radfahrer war auf dem Radweg Trüllerstraße in Richtung Bahnhof unterwegs. In Höhe der Ampel fuhr er bei "Grün" über die Straße, als aus dem Parkhaus am Trüllerring ein PKW kam und gegen das Fahrrad stieß. Der Junge kam zu Fall und verletzte sich am Knöchel.

Die dunkelhaarige Autofahrerin entfernte sich ohne anzuhalten vom Unfallort.

Hinweise von Zeugen nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215.

