Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Lippstadt - Unfallflucht in der Straße "Weingarten" - Polizei sucht Fahrerin eines schwarzen SUV

Lippstadt (ots)

Die Fahrerin eines schwarzen SUV mit Soester Kennzeichen (SO-AJ oder SO-JA) beschädigte beim ausparkten aus einer Parkbucht am Mittwoch (7. Oktober), gegen 12.40 Uhr, einen braunen Skoda Fabia in der Straße "Weingarten". Nach Angaben einer Zeugin handelt es sich bei der SUV-Fahrerin um eine zierliche, kleine Frau mit blonden Haaren im Alter zwischen 30 Jahren und 40 Jahren. Sie war in Begleitung eines circa 6-jährigen Mädchens. Zeugen, die Angaben zur Identifizierung der Autofahrerin machen können, werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 02941-91000 in Verbindung zu setzen. (reh)

Rückfragenvermerk für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Soest

Pressestelle Polizei Soest

Telefon: 02921 - 9100 5300

E-Mail: pressestelle.soest@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/soest

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell