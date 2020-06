Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Radfahrer bei Unfall schwer verletzt +++ Polizei sucht Unfallzeugen

Celle (ots)

Heute Mittag, um kurz nach 12.00 Uhr, kam es auf der Hannoverschen Straße zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge ein 68 Jahre alter Fahrradfahrer schwer verletzt wurde. Eine 50-Jährige Autofahrerin fuhr mit ihrem PKW aus einer Parkbucht auf die Hannoversche Straße in Fahrtrichtung Hannover, als der Fahrradfahrer plötzlich und für sie unerwartet die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, woraufhin der Radfahrer, der keinen Helm trug, zu Fall kam. Die Polizei Celle bitte in diesem Zusammenhang Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, sich zu melden unter 05141/277-215.

