Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter Geldabheberin

Celle (ots)

Nach zwei Diebstählen von Geldbörsen samt EC-Karten von Seniorinnen in Lebensmittelgeschäften kam es jeweils am 17.03.20 und 01.04.20 zu unberechtigten Verfügungen an Geldautomaten. Am 17.03.20 blieb es beim Versuch, es kam nicht zu einer Auszahlung. Am 01.04.20 hingegen gelang es einer unbekannten Täterin, Bargeld in vierstelliger Höhe abzuheben. Zu beiden Verwertungstaten konnten bei den jeweiligen Geldinstituten Videoaufnahmen von der Verwertungstat gesichert werden. Die Lichtbilder zeigen augenscheinlich ein- und dieselbe weibliche Person, nach der nun gefahndet wird.

Beschreibung der Tatverdächtigen:

- weiblich - augenscheinlich jünger als 30 Jahre alt - schlanke Statur - braune, mindestens schulterlange Haare - Brille mit schwarzem Rahmen, silbernes Herstellerlogo am Bügel - schwarze Pudelmütze

Hinweise nimmt die Polizei Celle entgegen unter 05141/277-215 oder -333.

Anmerkung: Aus rechtlichen Gründen dürfen Bilder von Tatverdächtigen auf diesem Wege nicht mehr veröffentlicht werden. Es erfolgt ggf. eine seperate Übersendung.

