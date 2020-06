Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle - Missglückter Grabensprung verursacht Unfall zwischen Fahrradfahrer und Fußgänger

Celle (ots)

Ein 51 Jahre alter Fußgänger versuchte gestern am frühen Abend über einen Graben an der Celler Heerstraße zu springen. Dabei stolperte er und querte infolge dessen den Fuß-/Radweg. Ein dort zufällig vorbeifahrender, 56 Jahre alter Fahrradfahrer konnte den urplötzlich vor ihm auftauchenden Fußgänger weder rechtzeitig wahrnehmen noch ausweichen, so dass er mit ihm zusammenstieß. Der Radfahrer stürzte zu Boden und zog sich, genau wie der Fußgänger, leichte Verletzungen zu. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

