Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bietigheim - Wucherpreis, Vorsicht vor unseriösen Handwerkern

Bietigheim (ots)

Weil ihre Toilette verstopft war, beorderte eine 44-jährige am vergangenen Montag telefonisch einen Reparatur-Service in die Kronenstraße. Nachdem dieser die Arbeiten vermeintlich durchgeführt hatte, stellte der Handwerker einen Betrag von über 2.000 Euro in Rechnung, welcher auf Verlangen von der überraschten Bewohnerin sofort bezahlt wurde. Nachdem sich der "Helfer" verabschiedet hatte, stellte die Auftraggeberin nach kurzer Zeit fest, dass die Toilette weiterhin verstopft und nun auch noch undicht war. Die Beamten des Polizeipostens Bietigheim ermitteln nun gegen den unseriösen Wucherer.

In diesem Zusammenhang weist die Polizei erneut darauf hin, dass immer wieder von unseriösen Handwerker- oder Reparaturdiensten "Geschäfte mit dem Notfall" gemacht werden. Gerade Personen, die sich in einer aktuellen Notlage befinden, sollten sich deshalb gut über eine für die auszuführenden Arbeiten in Frage kommende Firma informieren.

Tipps und Informationen finden sie bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg unter www.vz-bw.de

Weiterhin steht ihnen auch das Info- und Termintelefon: 0711-669110 zur Verfügung oder schreiben sie eine E-Mail an info@vz-bw.de.

/kfm

