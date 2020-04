Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach - Ermittlungen nach Unfallflucht laufen

Gernsbach (ots)

Nach einer Unfallflucht am Mittwochabend in der Salmengasse stehen nun weitere Ermittlungen zu den genauen Umständen sowie den Hintergründen des Vorfalls an. Ein 20 Jahre alte Rollerfahrer war hierbei laut Zeugenangaben gegen 19:37 Uhr zwischen zwei geparkten Autos hindurchgefahren und mit einem vor dem dortigen Kreditinstitut einparkenden Volkswagen kollidierte. Aktuellen Erkenntnissen zufolge blieben beide Beteiligte hierbei unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf über 5.000 Euro. Kurze Zeit später soll sich der 20-Jährige dann mit dem Fahrrad eines Zeugen aus dem Staub gemacht haben. Ursächlich hierfür könnte das am Roller angebrachte, aus dem Jahr 1993 stammende Versicherungskennzeichen sein sowie der Umstand, dass der junge Mann offenbar nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Die Beamten des Polizeireviers Gaggenau haben nun die Ermittlungen zu den genauen Hintergründen, unter anderem auch zur Herkunft des Rollers, aufgenommen.

