Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Neumühl - Illegale Müllablagerung

Kehl, Neumühl (ots)

Am Dienstagnachmittag meldete ein Zeuge die illegale Ablagerung von leeren Farbeimern, Geschirr, Bauschutt und sonstigem Restmüll am Glascontainer im Turnhallenweg. Der 44-jährige Verursacher konnte schnell ausgemacht werden, da auf einem Dokument im Restmüll sein Name sowie seine Adresse verzeichnet waren. Im Zuge eines behördlichen Besuches gestand der Mittvierziger die illegale Entsorgung ein und räumte anschließend den Müll wieder auf. Dem Mann steht nun ein Bußgeldverfahren ins Haus.

