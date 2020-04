Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Appenweier, Urloffen - Rußbrand in Zweifamilienhaus

Appenweier, Urloffen (ots)

Am Dienstagmittag fingen Rußablagerungen in einem Holzofen eines Zweifamilienhauses in der Waldstraße Feuer. Von seinem Nachbarn davon in Kenntnis gesetzt, versuchte der Hauseigentümer den Brand kurz nach 14:30 Uhr selbst unter Kontrolle zu bringen, musste jedoch erkennen, dass ihm sein Unterfangen ohne die Hilfe der Feuerwehr nicht gelingen würde. Den Wehrleuten gelang es unter Hinzuziehung eines Schornsteinfegers das Feuer zu löschen. Durch die Hitzeentwicklung bildete sich ein Riss im Kamin. Personen wurde nicht verletzt.

/bm

