Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Celle

Wietze - Vermisste demente Person konnte durch Polizei wohlbehalten angetroffen werden

Gestern Nachmittag (16.06.2020)wurde ein 60 Jahre alter Mann aus einem Pflegeheim in Wietze nach einem Besuch im Dialysezentrum Celle vermisst. Weil für den Mann, der unter anderem an Demenz erkrankt ist, Lebensgefahr bestand, suchte die Polizei mit Hochdruck nach ihm. Dabei kam neben einem Polizeihubschrauber auch eine Drohne des DRK Celle zum Einsatz. Letztlich wurde der Bahn am späten Abend wohlbehalten in der Bahnhofstraße angetroffen und zu seinem Wohnheim gebracht.

