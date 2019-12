Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zwei Mädchen und ein Junge bei Unfällen leicht verletzt

Mönchengladbach (ots)

Bei drei Verkehrsunfällen am Dienstag sind Kinder und Jugendliche leicht verletzt worden.

Unachtsamkeit in Verbindung mit schlechten Sichtbedingungen bei widrigen Witterungsverhältnissen und Dunkelheit: Dies dürfte nach Einschätzung der Polizei die Ursache für einen Abbiegeunfall sein, der sich am Abend, gegen 20.30 Uhr, an der Kreuzung Theodor-Heuss-Straße / Hofstraße ereignet hat. Ein 43-jähriger Pkw-Fahrer aus Mönchengladbach wollte von der Hofstraße bei Grün nach rechts auf die Theodor-Heuss-Straße abbiegen. Dabei stieß er mit einem 15-jährigen Fahrradfahrer aus Mönchengladbach zusammen, der bei Grünlicht an der Fußgänger-/Radfahrer-Ampel die Theodor-Heuss-Straße überqueren wollte. Der verletzte Junge wollte selbstständig ein Krankenhaus aufsuchen.

Bereits um 14 Uhr hatte ein zehnjähriges Mädchen aus Mönchengladbach auf der Lindenstraße leichte Verletzungen erlitten. Sie war nach übereinstimmenden Zeugenaussagen zwischen zwei geparkten Pkw auf die Fahrbahn gelaufen. Das Kind wurde vermutlich vom rechten Seitenspiegel des Autos, das von einer 62-jährigen Frau aus Mönchengladbach gesteuert wurde, touchiert. Das Kind und auch ihre Mutter, die informiert wurde und zur Unfallstelle kam, waren geschockt. Das Mädchen wurde ins Krankenhaus gebracht.

Ein zwölfjähriges Mädchen aus Mönchengladbach wurde bei einem Unfall gegen 18.45 Uhr an der Kreuzung Ruhrfelder Straße / Duvenstraße leicht verletzt. Sie hatte bei Grünlicht den Fußgängerüberweg an der Kreuzung nutzen wollen, als es zum Zusammenstoß mit einem bei Grün von der Duvenstraße nach links in die Ruhrfelder Straße abbiegenden Pkw kam. Am Steuer des Wagens saß ein 57-jähriger Fahrer aus Mönchengladbach. Der Junge wurde ambulant im Krankenhaus behandelt. (ds)

