Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Brand eines Baumarktes

Lachendorf (ots)

Aus bisher ungeklärter Ursache gerät die Verkaufs -und Lagerhalle eines Baumarktes in Brand. Beim Eintreffen von Polizei und Feuerwehr steht die ca. 2400 qm große Halle bereits im Bereich des Lagers in Vollbrand. Im weiteren Verlauf weitet sich der Brand auf weitere Hallenbereiche aus. Durch den Löscheinsatz kann ein Übergreifen auf ein benachbartes Gasflaschenlager verhindert werden. Eine Wassersperre sichert eine neben dem Brandobjekt befindliche Tankstelle. Durch die Feuerwehr wird der mögliche Austritt von giftigen Gasen und Stoffen in der wenigstens 100 - 200 m hohen Rauchwolke gemeldet. Die Anwohner in der Gefährdungszone werden durch Lautsprecher- und Rundfunkdurchsagen dazu aufgefordert, ihre Häuser und Wohnungen nicht zu verlassen und Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Feuerwehr ist mit mehr als 150 Feuerwehrleuten im Einsatz. Es gibt keinen Personenschaden, der Sachschaden dürfte sich auf ca. 2,5 Millionen Euro belaufen.

