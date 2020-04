Bundespolizeiinspektion Offenburg

BPOLI-OG: Bundespolizei ahndet Verstöße in Kehl

Kehl (ots)

Gestern Nachmittag wurde einer französischen Staatsangehörigen am Grenzübergang Kehl Europabrücke,aufgrund eines fehlenden triftigen Einreisegrundes, die Einreise verweigert und sie wurde aufgefordert nach Frankreich zurück zu fahren. Dieser Aufforderung kam sie aber nicht nach und fuhr, zum Zwecke einer Einkaufsfahrt in Richtung Stadtgebiet weiter. Weil sie den Weisungen der Beamten am Grenzübergang Kehl Europabrücke nicht nachgekommen ist, wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Zusätzlich wurden ihre Personalien bezüglich des Verstoßes gegen die Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg an die zuständige Verwaltungsbehörde weitergeleitet.

Weil er gestern Abend am Grenzübergang Kehl Trambrücke über die Absperrung kletterte und versuchte außerhalb eines zugelassenen Grenzüberganges einzureisen, erwartet einen französischen Staatsangehörigen nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Er wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen nach Frankreich zurückgewiesen.

