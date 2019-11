Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion SZ/PE/WF vom 07.11.2019 für den Bereich Salzgitter.

Bild-Infos

Download

Salzgitter (ots)

Zeugenaufruf in Salzgitter nach Unfallflucht.

Ursprungsmeldung:

"Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort 38226 Salzgitter, Feldstraße, Freitag, 01.11.19, 23:15 Uhr. Eine 53-jährige Angestellte eines Taxiunternehmens hielt mit ihrem Fahrzeug auf dem Parkstreifen in der Feldstraße und wartete auf Fahrgäste. Plötzlich touchierte ein in Richtung Schäferkamp vorbeifahrendes Fahrzeug den Außenspiegel des stehenden Pkw. Der Unfallverursacher setzte seine Fahrt ungehindert fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise auf das Kennzeichen des Verursachers liegen vor. Die Ermittlungen dauern an. An dem Taxi entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe."

Nachtrag:

Ermittlungen der Polizei ergaben, dass der Verursacher bei der Kollision offensichtlich ein Teilstück seines verchromten rechten Außenspiegels verloren hatte. Dieses konnten von der Polizei sichergestellt werden (Siehe Foto).

Die Polizei in Lebenstedt bittet Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug machen können, sich mit den Beamten der Dienststelle in Lebenstedt unter der Telefonnummer 05341/18970 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Matthias Pintak

Polizei Salzgitter

Pressestelle



Telefon: 05341/1897104

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell